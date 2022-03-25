Microsoft платит за игры для Xbox Game Pass сотни миллионов долларов

Microsoft поделилась статистикой программы для независимых разработчиков, которой исполнилось девять лет. Авторы рассказали о количестве инди-проектов в экосистеме Xbox и сколько компания платит создателям игр.
На Xbox представлено более 3 тыс. инди-игр от 4600 разработчиков из 94 стран. Тысяча создателей подписалась на программу ID@Xbox только за последний год.
С момента запуска программы Microsoft выплатила более $ 2,5 млрд лицензионных платежей инди-разработчикам. Упомянули и Xbox Game Pass, за игры для которого компания отдаёт сотни миллионов долларов, но конкретные цифры не назвали.
По словам Криса Чарлы, генерального менеджера отдела курирования контента и программ Xbox, многих игр не существовало бы без поддержки участников Game Pass.
Сколько Microsoft платит инди-разработчикам и крупным издателям за попадание игр в Xbox Game Pass, не разглашается. Недавно стало известно, что на сервис подписались 25 млн человек.
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