Microsoft платит за игры для Xbox Game Pass сотни миллионов долларов

Microsoft поделилась статистикой программы для независимых разработчиков, которой исполнилось девять лет. Авторы рассказали о количестве инди-проектов в экосистеме Xbox и сколько компания платит создателям игр.

На Xbox представлено более 3 тыс. инди-игр от 4600 разработчиков из 94 стран. Тысяча создателей подписалась на программу ID@Xbox только за последний год.

Новость по теме Глава Xbox Фил Спенсер: для успеха на нашей платформе необязательно метить в Game Pass

С момента запуска программы Microsoft выплатила более $ 2,5 млрд лицензионных платежей инди-разработчикам. Упомянули и Xbox Game Pass, за игры для которого компания отдаёт сотни миллионов долларов, но конкретные цифры не назвали.

По словам Криса Чарлы, генерального менеджера отдела курирования контента и программ Xbox, многих игр не существовало бы без поддержки участников Game Pass.

Сколько Microsoft платит инди-разработчикам и крупным издателям за попадание игр в Xbox Game Pass, не разглашается. Недавно стало известно, что на сервис подписались 25 млн человек.

Новость по теме Microsoft временно останавливает работу в России

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!