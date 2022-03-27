В онлайне Forza Horizon 5 изменят систему развития и добавят категории

Авторы Forza Horizon 5 анонсировали обновление для всех платформ, которое исправит ошибки и улучшит некоторые функции в мультиплеере.
Основными дополнениями станет новая система развития в онлайн-игре, в которой игроки будут получать значки во время заездов. В Horizon Open появятся пользовательские гонки и категории по дисциплинам и рейтингу машин.
Ряд нововведений появится в EventLab. Игроки смогут регулировать гравитацию, заранее изучать звуки и менять интерфейс.
На всех платформах авторы Forza Horizon 5 улучшат производительность, исправят ошибки автомобилей, геймплея и графики. С полным списком можно ознакомиться на сайте игры.
Обновление выйдет 29 марта. Forza Horizon 5 доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.
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