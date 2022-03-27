Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В онлайне Forza Horizon 5 изменят систему развития и добавят категории

В онлайне Forza Horizon 5 изменят систему развития и добавят категории
Комментарии

Авторы Forza Horizon 5 анонсировали обновление для всех платформ, которое исправит ошибки и улучшит некоторые функции в мультиплеере.

Основными дополнениями станет новая система развития в онлайн-игре, в которой игроки будут получать значки во время заездов. В Horizon Open появятся пользовательские гонки и категории по дисциплинам и рейтингу машин.

Какие игры в ближайшее время выйдут в России Какие игры в ближайшее время выйдут в России

Ряд нововведений появится в EventLab. Игроки смогут регулировать гравитацию, заранее изучать звуки и менять интерфейс.

На всех платформах авторы Forza Horizon 5 улучшат производительность, исправят ошибки автомобилей, геймплея и графики. С полным списком можно ознакомиться на сайте игры.

Обновление выйдет 29 марта. Forza Horizon 5 доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

Культовые серии возвращаются! От Crysis и GTA до «Ведьмака» и Mass Effect Культовые серии возвращаются! От Crysis и GTA до «Ведьмака» и Mass Effect

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022