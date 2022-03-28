В Elden Ring нашли вырезанные механики Потока. Он мог лягаться и щипать травку

С каждым днём пользователи находят новые секреты и другой контент в Elden Ring. На днях моддер под ником Zullie the Witch обнаружила в файлах игры некоторые неиспользованные файлы для коня по имени Поток. Оказывается, на каком-то этапе разработки он не исчезал после спешивания, а оставался в игровом мире и щипал травку. Животное также могло мирно лежать на земле и в целом занималось своими делами.
Датамайнерша нашла и другую механику — удар задними ногами. Судя по всему, авторы планировали разнообразить битвы верхом, однако в какой-то момент вырезали эту возможность. Zullie the Witch отмечает, что механика работает корректно и неизвестно, почему FromSoftware отказалась от такой возможности, ведь бить врагов с помощью коня было бы очень весело. Однако наверняка у разработчиков были на то свои причины.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК и консолях. Экшен пять недель подряд удерживает первое место в чартах Steam и показывает отличные финансовые результаты.
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