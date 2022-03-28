В Elden Ring нашли намёк на бестиарий

Elden Ring — крупнейшая игра FromSoftware. В проекте десятки интересных персонажей, боссов и локаций. Для того чтобы полностью понять сюжет вселенной, нужно изучить дополнительные материалы или читать описание каждого предмета.

Похоже, авторы экшена в какой-то момент хотели добавить в игру полноценный бестиарий, в котором бы содержалась информация о противниках. На это обратил внимание пользователь под ником JesterPatches. Он сообщил, что нашёл в файлах игры 128 изображений с персонажами Elden Ring. Одни были подсвечены, а другие затемнены.

Игроки предположили, что, например, во время исследования мира вы натыкаетесь на противника, и он сразу подсвечивается. Якобы так можно было помечать тех, кого вы уже встречали.

Возможно, авторы не добавили бестиарий из-за нехватки времени или из-за ненадобности. Не исключён выпуск специальной книги, в которой и будет подробное описание противников. Так было с Dark Souls 2, Dark Souls 3 и Bloodborne.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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