Быстрее пули: Elden Ring уже пробежали всего за 19 минут

Спидраннеры продолжают показывать невероятные результаты в Elden Ring. На днях самый популярный раннер игры под ником Distortion2 установил новый рекорд. Он прошёл проект за 18 минут и 57 секунд. Самое интересное, что этот забег был последним в утомительном 15-часовом стриме, в котором автор уже потерял надежды на успешное быстрое прохождение.
Предыдущий рекорд в 22:21 стримеру удалось побить с помощью нового глитча, который позволяет телепортироваться на несколько сотен метров вперёд. Для этого нужно взять в одну руку оружие, поставить блок и потихоньку двигаться вперёд. Судя по всему, баг лучше всего работает при пониженном разрешении экрана. Для категории Any% достаточно просто пройти игру, так что Distortion2 убил всего 4-ех боссов, обязательных для прохождения.
Не совсем ясно, можно ли улучшить этот результат. Скорее всего, если рекорд и будет обновлен, то на какие-то секунды. Однако сам стример не исключает, что когда-нибудь Elden Ring пробегут и за 15 минут.
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