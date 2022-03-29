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Роскомнадзор проверит качество блокировки сайтов

Роскомнадзор проверит качество блокировки сайтов
Novosti.N
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29 марта издание «Коммерсант» сообщило, что Роскомнадзор запросил у операторов связи проверку заблокированных в России сайтов и социальный сетей.

В издании отметили, что все блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор, а от операторов лишь требуется проверка качества. Сами блокировки осуществляются с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов связи. Согласно данным, проверку должны осуществить до 31 марта.

На сегодняшний день в России заблокированы более 30 СМИ, а также «Твиттер», «Фейсбук»* и «Инстаграм»*. Одной из причин плохого качества блокировок называют дефицит телекоммуникационного оборудования.

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* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

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