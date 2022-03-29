Аналитики не верят в конкуренцию нового PS Plus с Xbox Game Pass

Аналитики игровой индустрии поделились мнением о переработанном сервисе PS Plus, который Sony анонсировала сегодня. Отзывы бизнес-экспертов собрало издание GamesIndustry.biz.

Большинство аналитиков пришли к выводу, что решение не добавлять в новый PS Plus свежие релизы сделает сервис менее привлекательным, чем Xbox Game Pass. Разделились эксперты в том, насколько это важно для пользователей PlayStation.

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Майкл Гудмэн из Strategy Analytics считает, что последствия этого решения со временем определит рынок.

Выбор Microsoft стал решающим фактором успеха Xbox Game Pass. Мы ещё увидим, насколько это важно для фанатов PlayStation. Аргументом в пользу того, что это не критично, может стать успешный Nintendo Switch Online.

Пирс Хардинг-Роллс из Ampere Analysis думает, что структура сервиса без новых игр не будет иметь преимуществ Xbox Game Pass.

Я думаю, что Sony попытается быть более агрессивной с релизом новых игр и их добавлением в сервис, а после и сторонних разработчиков.

В обновлённом PS Plus будет три тарифа, в которые войдёт более 700 игр с PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5. Sony начнёт постепенный запуск сервиса в июне.

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