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В PS Store появились новые скидки, а в России теперь можно покупать игры

В PS Store появились новые скидки, а в России теперь можно покупать игры
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29 марта внезапно обнаружилось, что пользователи PlayStation из России могут вновь покупать игры и пользоваться функциями PS Plus, хотя сам цифровой магазин ещё не функционирует в полной степени. Это значит, что весенняя распродажа, которая запустилась в PS Store, актуальна.

На скидки попали как ААА-игры, так и более нишевые проекты. Например, по скидкам можно купить Little Nightmares II, Borderlands 3, Returnal, Biomutant и другие тайтлы.

Лучшие предложения

  • Biomutant — 2567 рублей (-40%)
  • Borderlands 3 — 799 рублей (-80%)
  • Call of Duty: Vanguard — 3574 рубля (-35%)
  • Returnal — 4124 рубля (-25%)
  • Little Nightmares II — 1074 рубля (-50%)
  • Alan Wake Remastered — 1341 рубль (-25%)
  • Resident Evil Village — 2149 рублей (-57%)
  • Hitman 3 — 2499 рублей (-50%)
  • Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей (-60%)
  • Mafia: Definitive Edition — 1299 рублей (-50%)

Акция закончится 28 апреля. С полным списком предложений можно ознакомиться в группе PS Prices. Для ознакомления с подробной информацией рекомендуем почитать наш гайд. В нём подробно описано, как теперь можно покупать игры.

В России снова можно покупать игры в PS Store. Наш гайд В России снова можно покупать игры в PS Store. Наш гайд

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