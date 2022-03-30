В PS Store появились новые скидки, а в России теперь можно покупать игры

29 марта внезапно обнаружилось, что пользователи PlayStation из России могут вновь покупать игры и пользоваться функциями PS Plus, хотя сам цифровой магазин ещё не функционирует в полной степени. Это значит, что весенняя распродажа, которая запустилась в PS Store, актуальна.
На скидки попали как ААА-игры, так и более нишевые проекты. Например, по скидкам можно купить Little Nightmares II, Borderlands 3, Returnal, Biomutant и другие тайтлы.
Лучшие предложения
- Biomutant — 2567 рублей (-40%)
- Borderlands 3 — 799 рублей (-80%)
- Call of Duty: Vanguard — 3574 рубля (-35%)
- Returnal — 4124 рубля (-25%)
- Little Nightmares II — 1074 рубля (-50%)
- Alan Wake Remastered — 1341 рубль (-25%)
- Resident Evil Village — 2149 рублей (-57%)
- Hitman 3 — 2499 рублей (-50%)
- Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей (-60%)
- Mafia: Definitive Edition — 1299 рублей (-50%)
Акция закончится 28 апреля. С полным списком предложений можно ознакомиться в группе PS Prices. Для ознакомления с подробной информацией рекомендуем почитать наш гайд. В нём подробно описано, как теперь можно покупать игры.
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