Автор Tekken 7 в восторге от мода с Elden Ring, но он породил проблемы

На днях моддер под ником Ultraboy выпустил модификацию для Tekken 7, добавляющую в игру персонажей из Elden Ring. В ней модели из файтинга заменяются на героев из экшена FromSoftware.
В модификации можно сыграть за одного из восьми персонажей, включая Радана, Малению и гигантского рака. Работа Ultraboy получилась настолько качественной, что создателю Tekken 7 Кацухире Хараде пришлось объяснять фанатам, что это всего лишь мод. Он даже попросил игроков писать о модификации как можно меньше.
Конечно, Elden Ring — игра, финансируемая Bandai Namco, и я был генеральным директором по производству, отвечающим за неё. Так что я частично приложил к ней руку. Это невероятно хорошо сделанный мод, но, пожалуйста, остановитесь.
Многие люди думают, что это часть Tekken 7, и начинают спрашивать у нас, как можно сыграть в игру за новых персонажей. Просто хочу, чтобы вы знали: в нашем сообществе есть люди, которые поднимают много шума из-за недопонимания.
Самое интересное, что Elden Ring и Tekken 7 принадлежат одному издателю — Bandai Namco. Так что чисто теоретически официальная коллаборация вполне возможна — всё зависит лишь от желания разработчиков.
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