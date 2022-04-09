Фанаты почти полностью озвучили Psychonauts 2 на русском языке

Команды по озвучке и переводу видеоигр на русский язык продолжают работу над Psychonauts 2. В новом выпуске энтузиасты сообщили, что переведено уже 93% текста.

В свежей демонстрации перевода можно услышать голоса второстепенных персонажей Psychonauts 2 вроде Жуткого пациента и Зубной феи. Кроме этого, идёт работа над текстурами с надписями на русском языке, которые можно оценить в ролике.

Над переводом Psychonauts 2 на русский язык работают три команды с 2021 года. Текстом из 18 тыс. строк занимаются Like a Dragon и The Bullfinch Team, а озвучкой — Mechanics VoiceOver. Дату выхода локализации пока не называют.

В декабре 2021 года авторы Psychonauts 2 сообщили, что добавят русские субтитры в начале 2022-го, но этого так и не случилось. На какой стадии находится официальный перевод, пока неизвесто.

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