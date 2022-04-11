Spotify полностью отключили в России

7 апреля музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что уже 11 апреля перестанет работать на территории РФ. Ситуация коснётся даже тех пользователей, у которых была оплачена подписка на месяцы вперёд. В компании отметили, что это временная мера, и позже она планирует вернуться на отечественный рынок.
Сегодня Spotify отключил все свои сервисы в России. При попытке зайти в свой аккаунт, приложение выдаёт сообщение о «несоответствии страны с той, которая указана в тарифе». В компании отметили, что уехавшим в другую страну россиянам можно будет сменить регион в настройках своего профиля.
Ранее подписчики Spotify из России пожаловались на то, что сервис не возвращает деньги за Premium-подписку. Всё дело в наложенных санкциях в отношении платёжных систем.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 апреля 2022
-
12:20
-
11:51
-
11:25
-
10:52
-
10:20
-
09:55
-
09:23
-
08:54
-
08:33
- 10 апреля 2022
-
18:54
-
18:25
-
17:51
-
16:36
-
15:55
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:03
-
13:24
-
12:41
-
08:00
- 9 апреля 2022
-
18:53
-
18:07
-
16:45
-
15:46
-
15:04
-
14:06
-
13:23
-
12:38
-
11:57
- 8 апреля 2022
-
23:17
-
22:09
-
21:28
-
20:37
-
20:11