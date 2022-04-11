Spotify полностью отключили в России

7 апреля музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что уже 11 апреля перестанет работать на территории РФ. Ситуация коснётся даже тех пользователей, у которых была оплачена подписка на месяцы вперёд. В компании отметили, что это временная мера, и позже она планирует вернуться на отечественный рынок.

Сегодня Spotify отключил все свои сервисы в России. При попытке зайти в свой аккаунт, приложение выдаёт сообщение о «несоответствии страны с той, которая указана в тарифе». В компании отметили, что уехавшим в другую страну россиянам можно будет сменить регион в настройках своего профиля.

Ранее подписчики Spotify из России пожаловались на то, что сервис не возвращает деньги за Premium-подписку. Всё дело в наложенных санкциях в отношении платёжных систем.

Новость по теме Подписчикам Spotify из России не вернут деньги за сервис

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