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Неймар сел играть в CS:GO после хет-трика в матче с «Клермоном»

Неймар сел играть в CS:GO после хет-трика в матче с «Клермоном»
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В субботу 9 апреля «ПСЖ» обыграл «Клермон» со счетом 6:1, а Неймар отметился тремя забитыми мячами. Судя по всему, праздновать нападающий не собирался — вместо этого он отправился покорять рейтинг в CS:GO. Изображение с запущенным шутером спортсмен опубликовал в своих соцсетях.

На фотографии Неймар также приписал слово «bebado» — «пьяный». Будем надеяться, что футболист достойно выступил на поле виртуальных сражений и не стал причиной «слитой катки».

Неймар — один из самых ярых фанатов видеоигр среди спортсменов. Его часто приглашают на стримы звёздные киберспортсмены, он не прочь посоревноваться с профессионалами в CS:GO, его скилл в этой игре лишь вызывает уважение. А совокупная стоимость инвентаря футболиста в Steam составляет более $ 40 тыс.

Во что играют известные спортсмены: Неймар, Головин, Овечкин и другие Во что играют известные спортсмены: Неймар, Головин, Овечкин и другие

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