В «Аллодах Онлайн» изменят боевой пропуск из-за критики игроков

Авторы «Аллодов Онлайн» изменят награды в пропуске «Боевой Поход» на подписочных серверах. Причиной стала критика игроков из-за получения некоторых призов.
Разработчики переработают систему наград для предстоящих событий, чтобы боевой пропуск не создавал разницу в силе персонажей. Также авторы планируют облегчить добычу Эссенции Миров.
На форуме «Аллодов Онлайн» некоторые игроки жаловались, что задания «Боевого Похода» практически невозможно пройти в одиночку. Из-за этого люди не могут прокачать весь пропуск и получить награды.
Ранее в «Аллоды Онлайн» добавили магазин с костюмами и питомцами. При этом товар покупается отдельно на каждого персонажа, что не понравилось некоторым игрокам.
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла после ограничений на покупки в World of Warcraft, из-за чего игроки из России не могут продлить подписку. Авторы российской MMORPG сообищили о рекордной активности и пообещали развивать игру.
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