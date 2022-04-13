Blizzard раскрыла детали скорого анонса нового аддона для World of Warcraft
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Blizzard объявила точную дату показа нового аддона для World of Warcraft. Полноценный анонс состоится 19 апреля в 19:00 мск на Twitch и YouTube. Компания не сообщила, чего именно стоит ждать на презентации.
World of Warcraft поражает воображение богатой историей и масштабами игровой вселенной, которые выходят на первый план в дополнении Shadowlands. От исполненных безысходности глубин Утробы до потусторонних равнин Зерет Мортиса игроки в Shadowlands сталкиваются с миром, в котором они могут сразиться с силами, грозящими нарушить космическое равновесие между жизнью и смертью. Но сюжет Shadowlands подходит к концу, и настало время узнать, что ждет героев Азерота дальше.
Ранее датамайнеры обнаружили предметы из предстоящего дополнения, которое связано с драконами. По слухам, в World of Warcraft появятся Драконьи острова, о которых фанаты говорят много лет.
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