Источники: Sony может отказаться от платного мультиплеера на PlayStation

Инсайдер oopsleaks, ранее публиковавший достоверную информацию об игровой индустрии, поделился новой порцией слухов. В этот раз они посвящены Sony.

По его словам, компания рассматривает возможность отказа от платного мультиплеера в сетевых и одиночных играх на PlayStation. Это произойдёт лишь в том случае, если новый PS Plus станет по-настоящему успешным. При этом подписчики сервиса получат специальные бонусы в играх Sony за лояльность к организации.

Oopsleaks также заявил, что японская компания может отказаться от модели «большие анонсы только на специальных показах State of Play». Таким образом Sony планирует чаще находиться в инфополе. Более подробной информацией инсайдер не поделился.

Ранее oopsleaks рассказал о планах Naughty Dog — создателей Uncharted и The Last of Us. По его данным, студия разрабатывает как минимум три проекта одновременно.

