За 9 часов до презентации утекли подробности World of Warcraft: Dragonflight

На форуме Reddit опубликовали первые детали дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Вместе с ним автор выложил и логотип с намёками на драконью тематику. Судя по всему, оно действительно будет посвящено драконам.

Утекший логотип Dragonflight

По данным Scaleface, который ранее публиковал информацию о прошлых дополнениях для WoW, в игре появится новая раса нейтральных драконьих гуманоидов под названием Драктиры (Dracthyr). В дополнении будет и новый играбельный класс — Эвокер (Evoker). В игру также вернётся классическое древо умений, правда столбцов теперь будет всего два вместо трёх.

Дополнение якобы поступит в продажу в ноябре 2022 года. При этом в сентябре Blizzard выпустит Wrath of the Lich King Classic — долгожданное классическое DLC. Все детали мы узнаем уже совсем скоро — презентация состоится сегодня в 19:00 МСК.

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