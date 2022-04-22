«Мы разочарованы и деморализованы» — авторы Victoria 3 высказались об утечке игры

В середине апреля в сеть слили тестовую версию Victoria 3 — долгожданной стратегии от Paradox. Пользователи Reddit тут же начали выкладывать видео с геймплеем и успели проспойлерить обычным игрокам многие механики, о которых разработчики пока не рассказывали.
На днях руководитель разработки Victoria 3 Мартин Анвард прокомментировал ситуацию. По его словам, создатели игры не сердятся на игроков — они попросту разочарованы. Всё дело в том, что проект ещё далёк до завершения: авторы полируют механики, исправляют баги, дорабатывают интерфейс — словом, разрабатывают игру.
Анвард отметил, что они изучили отзывы и пожелания от игроков, которые сыграли в слитую тестовую версию. Однако в них авторы не узнали ничего нового — большинство багов и нововведений и так уже были в планах на доработку. Создатели очень жалеют, что многие игроки не получат тех невероятных первых ощущений, которые могли бы быть, сыграй пользователи уже в финальную версию.
Мы понимаем любопытство фанатов и ажиотаж, с которым вы ждёте игру. Произошедшее никак не повлияет на наше стремление выпустить отличную игру. Тем не менее это не отменяет того факта, что мы разочарованы и деморализованы сложившейся ситуацией.
Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику. Игра охватывает всемирную историю с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Проект анонсировали весной прошлого года. Даты выхода у игры пока нет.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 апреля 2022
-
09:52
-
09:20
-
08:54
-
08:22
- 21 апреля 2022
-
23:04
-
20:35
-
19:50
-
19:07
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:47
-
17:15
-
17:11
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
15:42
-
15:04
-
14:50
-
14:50
-
14:21
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20