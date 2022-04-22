Красочный экшен Splatoon 3 получил дату релиза и новый трейлер

Компания Nintendo выпустила новый трейлер с геймплеем Splatoon 3, в котором объявила дату релиза. Красочный командный экшен появится 9 сентября.
В честь публикации даты релиза авторы представили свежий геймплей Splatoon 3 в режиме Turf War. В нём две команды по четыре игрока должны покрыть своим цветом большую часть карты. Победитель определяется через три минуты.
В Splatoon 3 появятся знакомые по предыдущим играм инклинги и осьмолинги, которые превращаются в кальмаров и осьминогов соответственно. Вернутся и самониды, с которыми предстоит сражаться в кооперативном режиме.
Для третьей части авторы подготовили новые приёмы для уклонения и оружие, что позволить эффективнее покрывать зоны и врагов красочными чернилами. Splatoon 3 выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch.
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