Красочный экшен Splatoon 3 получил дату релиза и новый трейлер

Компания Nintendo выпустила новый трейлер с геймплеем Splatoon 3, в котором объявила дату релиза. Красочный командный экшен появится 9 сентября.

В честь публикации даты релиза авторы представили свежий геймплей Splatoon 3 в режиме Turf War. В нём две команды по четыре игрока должны покрыть своим цветом большую часть карты. Победитель определяется через три минуты.

В Splatoon 3 появятся знакомые по предыдущим играм инклинги и осьмолинги, которые превращаются в кальмаров и осьминогов соответственно. Вернутся и самониды, с которыми предстоит сражаться в кооперативном режиме.

Для третьей части авторы подготовили новые приёмы для уклонения и оружие, что позволить эффективнее покрывать зоны и врагов красочными чернилами. Splatoon 3 выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch.

Новость по теме Xenoblade Chronicles 3 выйдет раньше обещанного

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!