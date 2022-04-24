Клуб Cloud9 из США подписал российский состав Gambit по CS:GO — игроков вывезут из России

Американский киберспортивный клуб Cloud9 объявил о подписании нового состава по CS:GO. Им стали уже бывшие члены российской команды Gambit Esports.
Об подписании нового состава по CS:GO клуб Cloud9 сообщил сегодня на официальном сайте и представил ролик с анонсом.
На этой неделе мы возвращаемся на сцену с культовым составом. Эта группа игроков продемонстрировала невероятные перспективы и талант, и мы очень рады, что можем продолжать поддерживать их увлечения и карьеру.
Клуб поможет новым членам с переездом и обустройством. Помимо игроков и тренера, из Gambit Esports в Cloud9 попали аналитик и менеджер.
Новый состав Cloud9 по CS:GO
- Абай HObbit Хасенов (игрок)
- Дмитрий sh1ro Соколов (игрок)
- Сергей Ax1Le Рыхторов (игрок)
- Владислав nafany Горшков (игрок)
- Тимофей interz Якушин (игрок)
- Константин groove Пикинер (тренер)
- Александр Sweetypotz Щербаков (менеджер)
- Иван F_1N Кочугов (аналитик)
Бывший состав по CS:GO клуб Cloud9 распустил год назад из-за пандемии коронавируса, которая не давала тренироваться.
Ранее некоторые турнирные операторы, cреди которых ESL и BLAST, запретили участвовать в соревнованиях клубам из России. Решение затронуло Gambit Esports и Virtus.pro, которые выступали под нейтральными названиями.
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