Клуб Cloud9 из США подписал российский состав Gambit по CS:GO — игроков вывезут из России

Американский киберспортивный клуб Cloud9 объявил о подписании нового состава по CS:GO. Им стали уже бывшие члены российской команды Gambit Esports.

Об подписании нового состава по CS:GO клуб Cloud9 сообщил сегодня на официальном сайте и представил ролик с анонсом.

На этой неделе мы возвращаемся на сцену с культовым составом. Эта группа игроков продемонстрировала невероятные перспективы и талант, и мы очень рады, что можем продолжать поддерживать их увлечения и карьеру.

Клуб поможет новым членам с переездом и обустройством. Помимо игроков и тренера, из Gambit Esports в Cloud9 попали аналитик и менеджер.

Новый состав Cloud9 по CS:GO

Абай HObbit Хасенов (игрок)

Дмитрий sh1ro Соколов (игрок)

Сергей Ax1Le Рыхторов (игрок)

Владислав nafany Горшков (игрок)

Тимофей interz Якушин (игрок)

Константин groove Пикинер (тренер)

Александр Sweetypotz Щербаков (менеджер)

Иван F_1N Кочугов (аналитик)

Бывший состав по CS:GO клуб Cloud9 распустил год назад из-за пандемии коронавируса, которая не давала тренироваться.

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Ранее некоторые турнирные операторы, cреди которых ESL и BLAST, запретили участвовать в соревнованиях клубам из России. Решение затронуло Gambit Esports и Virtus.pro, которые выступали под нейтральными названиями.

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