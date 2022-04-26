«Ходячие мертвецы» от Telltale изначально задумывались как спин-офф Left 4 Dead

24 апреля первому сезону культовых «Ходячих мертвецов» исполнилось 10 лет. В честь этого разработчики из Telltale выпустили документальный фильм, в котором рассказали об истории создания игры.

Как оказалось, изначально «Ходячие» задумывались как спин-офф Left 4 Dead — культового шутера Valve. Авторы хотели показать другую сторону зомби-апокалипсиса: личную и более мрачную, в которой не было бы ежеминутного уничтожения кучи монстров. В какой-то момент авторы пообщались с создателем комиксов «Ходячие мертвецы» Робертом Киркманом, и он предложил разработчикам выпустить игру в его зомби-вселенной.

Киркман поставил лишь одно условие: не упоминать Рика Греймса — главного героя в комиксах и в одноимённом сверхпопулярном сериале от AMC. Писатель не хотел, чтобы персонаж появился ещё в одном произведении, ведь у него были свои планы на героя.

В итоге главными героями «Ходячих мертвецов» от Telltalte стали Ли Эверетт и маленькая девочка Клементина. Первый сезон вышел в 2012 году и рассказывал о приключениях героев, которые на своём пути встретили множество опасностей и в конечном итоге стали друг для друга семьёй. Проект получил невероятно высокие оценки как от критиков, так и от зрителей — и стал самым успешным тайтлом компании за всю её историю.

Впоследствии Telltale выпустила ещё 3 сезона «Ходячих», посвящённых повзрослевшей Клементине, а также спин-офф про персонажа Мишонн. Продолжения не смогли похвастаться той же популярностью, однако в целом были тепло приняты игроками по всему миру.

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