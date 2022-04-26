«Ходячие мертвецы» от Telltale изначально задумывались как спин-офф Left 4 Dead

24 апреля первому сезону культовых «Ходячих мертвецов» исполнилось 10 лет. В честь этого разработчики из Telltale выпустили документальный фильм, в котором рассказали об истории создания игры.
Как оказалось, изначально «Ходячие» задумывались как спин-офф Left 4 Dead — культового шутера Valve. Авторы хотели показать другую сторону зомби-апокалипсиса: личную и более мрачную, в которой не было бы ежеминутного уничтожения кучи монстров. В какой-то момент авторы пообщались с создателем комиксов «Ходячие мертвецы» Робертом Киркманом, и он предложил разработчикам выпустить игру в его зомби-вселенной.
Киркман поставил лишь одно условие: не упоминать Рика Греймса — главного героя в комиксах и в одноимённом сверхпопулярном сериале от AMC. Писатель не хотел, чтобы персонаж появился ещё в одном произведении, ведь у него были свои планы на героя.
В итоге главными героями «Ходячих мертвецов» от Telltalte стали Ли Эверетт и маленькая девочка Клементина. Первый сезон вышел в 2012 году и рассказывал о приключениях героев, которые на своём пути встретили множество опасностей и в конечном итоге стали друг для друга семьёй. Проект получил невероятно высокие оценки как от критиков, так и от зрителей — и стал самым успешным тайтлом компании за всю её историю.
Впоследствии Telltale выпустила ещё 3 сезона «Ходячих», посвящённых повзрослевшей Клементине, а также спин-офф про персонажа Мишонн. Продолжения не смогли похвастаться той же популярностью, однако в целом были тепло приняты игроками по всему миру.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 апреля 2022
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:05
- 25 апреля 2022
-
23:24
-
22:41
-
22:13
-
21:51
-
20:46
-
20:13
-
19:57
-
19:30
-
19:30
-
18:49
-
18:40
-
18:35
-
17:50
-
16:48
-
16:13
-
15:31
-
14:55
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:23
-
13:50
-
13:45
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:28
-
11:55
-
11:23
-
10:50