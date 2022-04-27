Источники: самая дорогая подписка PS Plus в России обойдётся в 6049 рублей

Пока Sony официально не готова объявить, что обновлённая подписка PS Plus с тремя тарифами запустится в России, нам удалось выяснить стоимость каждого уровня подписки. Самая дорогая версия на год обойдётся в 6049 рублей.

Некоторых скромная цена несколько удивляет, особенно на фоне Xbox Game Pass Ultimate. Объясняется это тем, что Microsoft с Game Pass Ultimate пытается пересадить аудиторию на ежемесячную оплату, тогда как Sony наоборот — чтобы люди оплачивали подписку на годы вперёд.

PS Plus Essential («Основной» в России)

Наполнение: три бесплатные игры в месяц (одна для PS5 и две для PS4), доступ к онлайну в платных играх, дополнительные скидки, облачные сохранения и коллекция PS Plus Collection (19 игр).

1 месяц — 529 рублей

3 месяца — 1399 рублей

12 месяцев — 3299 рублей.

PS Plus Extra («Экстра» в России)

Всё из PS Plus Essential, а также каталог из нескольких сотен игр для PS4 и PS5.

1 месяц — 729 рублей

3 месяца — 2139 рублей

12 месяцев — 5299 рублей.

PS Plus Deluxe («Люкс» в России)

Всё из Essential и Extra, а также триалы новинок и каталог классических игр с PS1, PS2 и PSP.

1 месяц — 805 рублей

3 месяца — 2599 рублей

12 месяцев — 6049 рублей.

Важно отметить, что цена может измениться к запуску сервиса 22 июня, если Sony решит произвести переоценку PS Store. Вдобавок финальная стоимость также может незначительно отличаться и без масштабного пересмотра цен в магазин, однако текущие значения максимально близки к текущим планам.