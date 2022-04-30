Источник: Disney покажет сиквел «Доктора Стрэнджа» в Казахстане
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Disney планирует показать свои новинки в кинотеатрах СНГ: первым релизом станет «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который появится в Казахстане вместе с премьерой в остальном мире 5 мая. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Прокатчиком выступит казахстанская компания «Меломан» — она же займётся прокатом других фильмов Disney в других регионах СНГ. До этого она отметилась показом фильмов корпорации в Центральной Азии.
О возвращении фильмов Disney в Россию речи не идёт.
В марте все крупные голливудские студии объявили о приостановке проката своих фильмов в России, что автоматически затронуло страны СНГ, через которые проходили премьеры в ближайших регионах. К примеру, в СНГ так и не показали мультфильм «Я краснею».
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