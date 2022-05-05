Создатели «Лунного рыцаря» не уверены в выходе второго сезона сериала

4 мая состоялся выход последней серии первого сезона «Лунного рыцаря» — новичка киновселенной Marvel. Авторы не оставили намёков на продолжение шоу, поэтому многие фанаты обеспокоены тем, что оно не получит второй сезон.

В интервью Deadline режиссёр Мохамед Диаб заявил, что он пока и сам не знает, получит ли шоу второй сезон. По его словам, Marvel идёт своим путём, поэтому персонаж может появиться в фильмах или присоединиться к другим персонажам.

Мы пока не знаем, будет ли у «Лунного рыцаря» второй сезон. Marvel идёт своим путём. Даже если им нравится персонаж, и они хотят развивать его историю, это может быть второй сезон, отдельный фильм или герой вообще присоединится к другим супергероям. Как и фанаты, я пока ничего не знаю о втором сезоне сериала. Однако персонаж точно вернётся в киновселенную Marvel.

«Лунный рыцарь» рассказывает о бывшем морпехе по имени Марк Спектор, который страдает от диссоциативного расстройства. Внезапно он получает могущественные силы египетского Бога Луны и становится Лунным рыцарем. Главную роль исполнил Оскар Айзек. Шоу получило 6 серий, средняя оценка от зрителей на «Кинопоиске» составляет 7,5/10.

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