В новом «Торе» могут представить необычную любовную пару

Режиссёр новой части «Тора» Тайка Вайтити дал интервью изданию Empire. Во время беседы журналист и постановщик обсудили фильм «Тор: Любовь и гром».

Одной из тем стали романтические линии между персонажами. Вайтити отметил, что самый ожидаемый роман закрутится у Тора и Джейн Фостер, которая станет Могучим Тором. До событий ленты они уже были в отношениях, однако потом разошлись. Судя по всему, режиссёр намекнул на какой-то нестандартный роман.

Я думаю, что большинство людей склоняются к любовной истории между Крисом Хемсвортом и Натали Портман. Не могу обещать, что всё будет именно так, как хотят люди.

Возможно, речь идёт про пару Джейн Фостер и Валькирии. Ранее Marvel Studios выразила желание увеличивать количество людей с нетрадиционной ориентацией, а слухи как раз говорили про Валькирию в исполнении Тессы Томпсон.

Новая часть «Тора» выйдет 8 июля, но премьера в России под вопросом.

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