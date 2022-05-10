Авторы Dark Souls помнят про выключенные серверы на ПК
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Серверы всех частей Dark Souls на ПК не работают уже более 100 дней из-за эксплойта, который позволяет получить доступ к данным игроков. Разработчики ничего не сообщали несколько месяцев, но теперь вышли на связь.
Пользователь Reddit под ником Relevant-Heart-1751 сообщил, что получил ответ от службы поддержки Bandai Namco. Из него следует, что разработчики решают проблему.
Я рад сообщить, что разработчики активно работают над перезапуском серверов Dark Souls. На этот момент у нас нет информации, когда это произойдёт.
Серверы серии Dark Souls на ПК отключили в январе, после чего разработчики сообщили, что исправят уязвимость. В феврале FromSoftware выпустила Elden Ring, в которой подобных проблем не нашли.
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