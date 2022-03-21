Из-за эксплойта серверы Dark Souls на ПК отключены 2 месяца, но Elden Ring в безопасности

Серверы всех частей Dark Souls на ПК не работают почти два месяца из-за эксплойта, который даёт хакерам доступ к чужим ПК. Обнаруживший уязвимость программист сообщил изданию VGC, что игрокам Elden Ring опасаться нечего.

Разработчик фанатского античита Blue Sentinel для Dark Souls передал From Software документ с большим списком уязвимостей. К удивлению программиста, студия исправила их перед релизом Elden Ring. Несмотря на это, в экшене всё ещё есть множество способов обхода защиты.

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Также обнаруживший эксплойт человек опубликовал подробности уязвимости. Утверждается, что она есть и в Sekiro: Shadows Die Twice, но способа её активировать пока нет. Недоработка с большой вероятностью может быть и в Demon's Souls.

Ранее авторы Elden Ring сообщили, что серверы всех Dark Souls отключат до релиза Elden Ring, чтобы обезопасить игроков. Когда онлайн-функции вернут, пока неизвестно.

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