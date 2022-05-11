Новая консоль Nintendo выйдет не раньше 2024 года, считают аналитики

3 марта Nintendo Switch исполнилось 5 лет. Консоль стала по-настоящему достойным преемником Wii, сумев буквально спасти японскую компанию от убыточной Wii U. Общий тираж недавно превысил 107 млн единиц — скоро приставка обгонит и PS4.

Новость по теме Продажи Nintendo Switch превысили 107 млн. Консоль скоро обгонит PS4

Многие фанаты задаются вопросом: когда же выйдет новая консоль Nintendo? Аналитик Пирс Хардинг-Роллс решил порассуждать на эту тему и пришёл к выводу, что это случится не раньше 2024 года. В своём исследовании он опирался на слова представителей компании о том, что Switch находится в середине жизненного цикла, до сих пор показывая отличные результаты.

Только за последний финансовый год Nintendo продала около 23 млн консолей, однако это меньше, чем было в прошлом году — 28 млн. Хардинг-Роллс отмечает, что продажи продолжат постепенно падать, поэтому компания наверняка уже разрабатывает её преемника. В конце своего жизненного цикла аналитик ожидает, что Switch сможет обогнать самую продаваемую консоль в истории — PlayStation 2 — с её тиражом в 155 млн штук.

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