Создатели Battlefield 2042 опрашивают фанатов о частных серверах, но не о новом контенте

Создатели Battlefield 2042 устроили опрос среди фанатов, чем последние поделились на Reddit. Среди тем авторы затронули аренду серверов и настройки Portal, но не новые возможности и контент.

Многим участникам опроса попалась тема частных серверов. Авторы Battlefield 2042 хотят знать, заинтересованы ли игроки в программе аренды. Также предлагается выразить мнение о новых возможностях Portal, среди которых настройка точек интересов на карте, смещение границ и крупных объектов.

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Также отмечается, что иногда встречается вопрос о реакции на прекращение добавления нового контента, включая карты и режимы из предыдущих Battlefield. О каких-либо новых функциях разработчики не спрашивали.

Несмотря на провал Battlefield 2042, онлайн которого в Steam опустился в среднем до 1-2 тыс. человек, создатели обещают вернуть доверие фанатов. В апреле один из геймдизайнеров DICE сообщил, что над шутером работает почти вся студия.

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