У 2K Sports пока нет планов по созданию FIFA 24

10 мая Electronic Arts представила новое название для своей серии футбольных симуляторов — EA Sports FC. Оно вступит в силу летом 2023 года, тогда как этой осенью выйдет FIFA 23. Новость прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что «настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA». Таким образом организация подтвердила, что игровой бренд продолжит развивать другая компания.
На создание футбольного симулятора практически с нуля необходимо множество ресурсов и сильная команда разработчиков. По мнению многих аналитиков, взяться за это нелёгкое дело может издательство Take-Two, в которое входит 2K Games — авторы баскетбольной франшизы NBA 2K. В разговоре с инвесторами глава компании Штраус Зельник заявил, что определённо заинтересован в бренде FIFA, однако в данный момент ему нечего сказать на эту тему.
Мы определённо заинтересованы в расширении наших возможностей в спортивных симуляторах, а у FIFA отличный бренд и невероятное влияние, но в данный момент говорить о каких-то планах нечего.
До выхода FIFA 24 приблизительно полтора года, так что к осени следующего года у Зельника наверняка будет более внятная позиция на тему футбольных симуляторов. А пока — ждём FIFA 23, которая обещает быть самой большой FIFA в истории.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 мая 2022
-
08:24
-
00:17
- 16 мая 2022
-
23:32
-
22:51
-
21:58
-
21:14
-
20:37
-
20:04
-
20:02
-
19:39
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
17:50
-
17:21
-
16:41
-
16:38
-
16:15
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:40
-
12:23
-
11:53
-
11:21