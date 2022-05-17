Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У 2K Sports пока нет планов по созданию FIFA 24

У 2K Sports пока нет планов по созданию FIFA 24
Комментарии

10 мая Electronic Arts представила новое название для своей серии футбольных симуляторов — EA Sports FC. Оно вступит в силу летом 2023 года, тогда как этой осенью выйдет FIFA 23. Новость прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что «настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA». Таким образом организация подтвердила, что игровой бренд продолжит развивать другая компания.

Новость по теме
«FIFA навсегда останется лучшей». ФИФА агрессивно ответила на уход EA

На создание футбольного симулятора практически с нуля необходимо множество ресурсов и сильная команда разработчиков. По мнению многих аналитиков, взяться за это нелёгкое дело может издательство Take-Two, в которое входит 2K Games — авторы баскетбольной франшизы NBA 2K. В разговоре с инвесторами глава компании Штраус Зельник заявил, что определённо заинтересован в бренде FIFA, однако в данный момент ему нечего сказать на эту тему.

Мы определённо заинтересованы в расширении наших возможностей в спортивных симуляторах, а у FIFA отличный бренд и невероятное влияние, но в данный момент говорить о каких-то планах нечего.

До выхода FIFA 24 приблизительно полтора года, так что к осени следующего года у Зельника наверняка будет более внятная позиция на тему футбольных симуляторов. А пока — ждём FIFA 23, которая обещает быть самой большой FIFA в истории.

Слухи, сливы и детали о FIFA 23: всё, что мы знаем про новую игру Слухи, сливы и детали о FIFA 23: всё, что мы знаем про новую игру

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022