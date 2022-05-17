Три месяца без интернета: фанаты Dark Souls отчаялись и оставили себе послания в офлайне

Игрок под ником KingBoreHaha выпустил модификацию под названием Community Message Mod для Dark Souls: Prepare To Die Edition и её ремастера. Она добавляет в офлайн-версию игры около 200 наземных сообщений, которые ранее предложило сообщество проекта на Reddit. Многие из них оказались шуточными — как и послания от других игроков в самой игре.

Пример сообщения из мода

Примечательно, что некоторые из них обладают различными эффектами. Так, если прочитать красное сообщение, то оно может наложить эффект отравления или даже призвать большую свирепую кошку, которая тут же нападёт на героя.

Судя по всему, KingBoreHaha решил разработать модификацию из-за того, что серверы в ПК-версии Dark Souls не работают больше трёх месяцев из-за обнаруженного эксплойта. Разработчики заверили, что работают над исправлением ситуации, однако фанатам от этого не легче.

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