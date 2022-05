Игру про Голлума из «Властелина колец» всё ещё хотят выпустить в этом году

Авторы игры The Lord of the Rings: Gollum несколько месяцев не делились с фанатами новой информацией, но теперь прервали молчание. По словам разработчиков, релиз всё ещё запланирован на осень 2022 года.

Также создатели подробнее описали период, в котором предстоит играть за Голлума. Сюжет разворачивается во время первых глав «Властелина колец», когда герой попал в плен к Саурону в Мордор, после чего был допрошен Гэндальфом.

По словам создателей, Голлум важен для истории «Властелина колец», но не все приключения героя показаны подробно. Важной частью игры станет выбор, определяющий характер протагониста с двумя разными личностями в голове.

The Lord of the Rings: Gollum анонсировали в 2019 году. Стелс-экшен хотели выпустить в 2021-м, но авторы перенесли релиз на этот год, чтобы доработать игру.

