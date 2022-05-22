Игру про Голлума из «Властелина колец» всё ещё хотят выпустить в этом году

Авторы игры The Lord of the Rings: Gollum несколько месяцев не делились с фанатами новой информацией, но теперь прервали молчание. По словам разработчиков, релиз всё ещё запланирован на осень 2022 года.
Также создатели подробнее описали период, в котором предстоит играть за Голлума. Сюжет разворачивается во время первых глав «Властелина колец», когда герой попал в плен к Саурону в Мордор, после чего был допрошен Гэндальфом.
По словам создателей, Голлум важен для истории «Властелина колец», но не все приключения героя показаны подробно. Важной частью игры станет выбор, определяющий характер протагониста с двумя разными личностями в голове.
The Lord of the Rings: Gollum анонсировали в 2019 году. Стелс-экшен хотели выпустить в 2021-м, но авторы перенесли релиз на этот год, чтобы доработать игру.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 мая 2022
-
19:10
-
18:49
-
18:36
-
17:48
-
16:40
-
15:45
-
15:04
-
14:21
-
13:32
-
12:39
- 21 мая 2022
-
19:08
-
18:24
-
17:40
-
16:23
-
15:40
-
14:45
-
13:56
-
13:16
-
12:37
-
00:48
- 20 мая 2022
-
22:11
-
21:31
-
21:07
-
20:03
-
19:51
-
19:01
-
18:28
-
18:14
-
17:23
-
17:22
-
17:14
-
17:08
-
16:42
-
16:33
-
16:25