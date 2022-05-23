Презентация игр по Warhammer начнётся 1 июня

Компания Games Workshop объявила даты проведения летней выставки Warhammer Skulls, на которой представят информацию об играх по вселенной. Мероприятие будет длиться неделю, с 1 по 8 июня.

На презентации ожидаются показы по видеоиграм серии Warhammer. Авторы обещают представить мировые премьеры, новые трейлеры, обзоры и многое другое.

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Организаторы уже подтвердили, что появится информация о Warhammer 40,000: Darktide и Space Marine 2. Кроме этого, расскажут про обновления Battlesector, Total War: Warhammer 3 и Vermintide.

В течение недели будут доступны интересные предложения на любимые у фанатов игры по Warhammer. Также ожидается новый контент, включая бесплатные обновления. Warhammer Skulls начнётся 1 июня в 20:00 мск в сервисе Twitch.

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