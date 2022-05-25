Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мультфильме «Гарфилд» с Крисом Праттом

По данным Deadline, Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво») присоединился к касту полнометражного мультфильма «Гарфилд». Он озвучит отца Гарфилда по кличке Вик. Это будет совершенно новый персонаж, который до этого не появлялся в комиксах и других экранизациях.

Рыжего кота Гарфилда в мультфильме озвучит звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт. Режиссёром картины выступит Марк Диндал («Похождения императора»), а сценарий написал номинант премии «Оскар» Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо», «Мулан»). Премьера «Гарфилда» состоится 22 ноября 2023 года.

Это уже не первое появление рыжего кота в кино: в 2004-м вышел «Гарфилд», а в 2006-м — его продолжение под названием «Гарфилд: История двух кошечек». Мультфильмы получили смешанные отзывы от прессы и зрителей и кое-как отбили бюджет на производство.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!