Из-за санкций производство российских процессоров «Эльбрус» могут перенести в Зеленоград

Разработчик российских процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ, обсуждает перенос производства из Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде. Информацию изданию РБК подтвердил замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.

Трушкин заявил, что МЦСТ решила перейти на производство в России, поскольку санкции закрыли ей доступ к иностранным фабрикам.

Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру «Эльбрус».

По данным источника РБК, на перенос производства в Россию МЦСТ потратит как минимум 2 млрд рублей, а сам переход займёт не менее года. Собеседник издания также счёл переход на микросхемы по топологии от 90 нанометров «большим шагом назад». По его словам, «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договорённости с другими зарубежными фабриками».

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