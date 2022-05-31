PlayStation, Steam и Xbox появятся на Summer Game Fest со своими играми

Организатор большой игровой конференции Summer Game Fest Джефф Кили представил список партнёров, среди которых оказались PlayStation, Xbox, Steam и другие крупные издатели.

В список попали более 30 компаний, которые примут участие в Summer Game Fest. Кили отметил, что появятся и другие издатели, о которых расскажут позднее.

Ранее журналист рассказал, что многие компании решили не проводить собственные мероприятия. Вместо этого они появятся на крупных шоу вроде Summer Game Fest. Кили обещает в этом году много премьер, анонсов и появление специальных гостей, а представители СМИ смогут ознакомиться с показанными играми. Конференция начнётся 9 июня в 21:00 мск.

До этого состоится новая State of Play, на которой покажут игры для PlayStation. Организаторы также обещают анонсы проектов для PS VR2. Получасовая презентация пройдёт 3 июня.

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