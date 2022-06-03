Моддер создал режим выживания для Elden Ring c механиками голода и жажды

Энтузиаст под ником Grimrukh представил модификацию Survival Mode для Elden Ring. Она добавляет в экшен полноценный режим выживания, который делает игру намного более реалистичной.

Так, в проекте появятся механики жажды и голода со множеством рецептов блюд, ингредиенты для которых можно добыть путём охоты на диких зверей. Интересно, что от некачественной пищи или от сильного удара противника можно подхватить болезнь, которая заметно ухудшит восстановление выносливости или наложит ещё какой-нибудь неприятный отрицательный эффект. Вылечить ту или иную болезнь можно с помощью создания лекарства из различных компонентов в открытом мире.

Также в игре появятся рецепты для крафта оружия, намного более тёмные ночи и множество других нововведений. Модификация Survival Mode для Elden Ring станет доступна 6 июня на сайте Nexus Mods.