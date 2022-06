Для Escape from Tarkov анонсировали платную арену

Российская студия Battlestate анонсировала Escape from Tarkov: Arena — отдельную игру по мотивам популярного хардкорного шутера Escape from Tarkov. Она будет продаваться и как DLC для EFT, и отдельно от основной игры.

Фактически Escape from Tarkov: Arena — это классический сессионный шутер в духе какой-нибудь Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov. Связь двух игр будет тесной, поскольку «Арена» и EFT будут иметь часть совместного контента — например, общего основного персонажа, оружие и экипировку.

Закрытое тестирование Escape from Tarkov: Arena начнётся осенью, а покупатели издания Escape from Darkness (4999 рублей) получат доступ к дополнению бесплатно.