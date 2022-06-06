Илон Маск может отказаться от покупки «Твиттера»

Илон Маск со своей командой юристов опубликовал письмо к руководству «Твиттера». В нём генеральный директор Tesla и SpaceX сообщил, что может отказаться от покупки соцсети, если та не представит данные о фейковых аккаунтах.

Маск повторил запрос о количестве фейковых аккаунтов. Причиной возможного отказа от покупки соцсети миллиардер назвал нарушение «Твиттером» своих обязательств.

Вскоре после публикации письма акции «Твиттера» упали на 5,5%, до $ 38,13 за штуку. Сейчас стоимость ценных бумаг составляет $ 39,39.

Ранее Маск приостановил покупку «Твиттера». Миллиардер хочет убедиться, что в соцсети находится менее 5% фейковых аккаунтов. Исполнительный директор «Твиттера» Параг Агравал ответил на это, что провести подобное вычисление не получится. Причиной он назвал использование реальных людей и ботов в продвинутых спам-кампаниях.

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