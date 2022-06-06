Илон Маск может отказаться от покупки «Твиттера»

Илон Маск со своей командой юристов опубликовал письмо к руководству «Твиттера». В нём генеральный директор Tesla и SpaceX сообщил, что может отказаться от покупки соцсети, если та не представит данные о фейковых аккаунтах.
Маск повторил запрос о количестве фейковых аккаунтов. Причиной возможного отказа от покупки соцсети миллиардер назвал нарушение «Твиттером» своих обязательств.
Вскоре после публикации письма акции «Твиттера» упали на 5,5%, до $ 38,13 за штуку. Сейчас стоимость ценных бумаг составляет $ 39,39.
Ранее Маск приостановил покупку «Твиттера». Миллиардер хочет убедиться, что в соцсети находится менее 5% фейковых аккаунтов. Исполнительный директор «Твиттера» Параг Агравал ответил на это, что провести подобное вычисление не получится. Причиной он назвал использование реальных людей и ботов в продвинутых спам-кампаниях.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 июня 2022
-
20:09
-
19:42
-
18:51
-
18:44
-
17:54
-
17:01
-
16:38
-
15:50
-
15:12
-
14:53
-
14:29
-
14:15
-
13:44
-
13:33
-
13:02
-
12:57
-
12:36
-
12:24
-
11:53
-
11:24
-
10:50
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 5 июня 2022
-
19:10
-
18:24
-
18:09
-
17:13
-
16:04
-
15:17
-
14:22
-
13:51
-
13:10