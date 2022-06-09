Вышел новый мясной геймплей хоррора The Callisto Protocol
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На Summer Game Fest показали свежий геймплей хоррора от третьего лица The Callisto Protocol. Также показали расширенную версию ролика, который выходил ранее.
В новом трейлере можно увидеть, как главный герой исследует локации и убивает жутких существ. В конце ролика из главного героя сделали настоящий фарш.
Старый расширенный трейлер
Свежий трейлер с геймплеем
История хоррора расскажет о Джейкобе Ли. Он заключён в тюрьме, в которой начинают происходить странные вещи. Происходит вспышка, а тюремные охранники и заключённые мутируют в ужасных существ. Главная задача для разработчиков — как следует напугать игроков различными способами.
Релиз тайтла состоится 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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