Текстовая трансляция Summer Game Fest — LIVE
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Вот-вот пройдёт главная игровая конференция сезона.
Буквально вот-вот начнётся конференция Summer Game Fest. На протяжении двух часов мы ждём показы самых главных игровых новинок вместе с несколькими сюрпризами. Всего должны показать около 30-40 игр. Пост будет обновляться в реальном времени вместе с анонсами.
Шоу начнётся в 21:00 мск и закончится к 23:00 мск. После мы отредактируем заметку и добавим всю информацию о каждом отдельном анонсе — самому важному мы посвятим и отдельные новости. Ссылки на них также будут тут.
Сохраняйте пост в закладки, чтобы узнать все важные анонсы в одном месте, или смотрит мероприятие вместе с нами!
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