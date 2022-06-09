Текстовая трансляция Summer Game Fest — LIVE

Буквально вот-вот начнётся конференция Summer Game Fest. На протяжении двух часов мы ждём показы самых главных игровых новинок вместе с несколькими сюрпризами. Всего должны показать около 30-40 игр. Пост будет обновляться в реальном времени вместе с анонсами.

Шоу начнётся в 21:00 мск и закончится к 23:00 мск. После мы отредактируем заметку и добавим всю информацию о каждом отдельном анонсе — самому важному мы посвятим и отдельные новости. Ссылки на них также будут тут.

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