Ещё один Dead Space: анонсирован космический триллер Fort Solis
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Актёры озвучки Трой Бейкер и Роджер Кларк, известные своими ролями Джоэла из The Last of Us и Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, представили космический хоррор Fort Solis. Его описывают как смесь Dead Space и фильма «Луна 2112».
Это триллер от третьего лица, действие которого происходит на обратной стороне Марса. Инженер Джек Лири получает типичный сигнал бедствия в форте Солис, однако по прибытии он узнаёт, что на базе нет ни одного сотрудника — все они куда-то пропали. Герою предстоит разгадать тайны этого места и выбраться оттуда живым.
Авторы обещают нелинейный сюжет и несколько концовок. Разработку ведёт студия Fallen Leaf на движке Unreal Engine 5. У проекта пока нет даты выхода, но его можно добавить в список желаемого в Steam.
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