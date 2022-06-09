Создатели StarCraft 2 и Warcraft 3 анонсировали Stormgate

На Summer Game Fest была анонсирована условно-бесплатная стратегия Stormgate. Её разработкой занимается студия Frost Giant. В неё входят создатели StarCraft 2 и Warcraft 3.

В ролике показали, как девушка со своим роботом-помощником пыталась забрать какой-то артефакт, однако её прервал появившийся демон. Позже на помощь к девушке пришла подмога, а злыдня получилось взорвать.

Других деталей о Stormgate не рассказали. Пока что неизвестны ни платформы, ни примерная дата релиза. Можно зарегистрироваться на бета-тест, который пройдёт в 2023 году. У Stormgate есть страница в Steam, проект можно добавить в список желаемого.

Скриншоты Stormgate (последние два из самого трейлера)

Посмотреть другие анонсы можно в отдельном материале.