Создатели StarCraft 2 и Warcraft 3 анонсировали Stormgate
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На Summer Game Fest была анонсирована условно-бесплатная стратегия Stormgate. Её разработкой занимается студия Frost Giant. В неё входят создатели StarCraft 2 и Warcraft 3.
В ролике показали, как девушка со своим роботом-помощником пыталась забрать какой-то артефакт, однако её прервал появившийся демон. Позже на помощь к девушке пришла подмога, а злыдня получилось взорвать.
Других деталей о Stormgate не рассказали. Пока что неизвестны ни платформы, ни примерная дата релиза. Можно зарегистрироваться на бета-тест, который пройдёт в 2023 году. У Stormgate есть страница в Steam, проект можно добавить в список желаемого.
Скриншоты Stormgate (последние два из самого трейлера)
Посмотреть другие анонсы можно в отдельном материале.
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