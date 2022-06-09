Новый геймплей экшена Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

На Summer Game Fest показали первый геймплей Zenless Zone Zero — экшен-RPG от создателей Genshin Impact. События развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.



Главным героем станет Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы. Авторы обещают бодрую боевую систему и ярких персонажей со своими историями. Игроки могут подать заявку на участие в закрытом тестировании проекта на ПК и iOS.

У Zenless Zone Zero пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК и мобильных платформ, а позже заглянет и на консоли. Судя по всему, игру не стоит ждать в 2022 году.

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