Редактор персонажа новой Saints Row вышел в виде отдельной игры, но не в России

Как и говорили ранее, авторы Saints Row действительно выпустили редактор персонажей Boss Factory в виде отдельной бесплатной игры. Она доступна уже на всех платформах, но в России проект скачать не получится.

В Boss Factory можно повеселиться и создать своего героя. Потом созданное чудо можно перенести в полноценную игру. Также известно, что проект предложит довольно богатый редактор. Можно будет настраивать зубы, шрамы и прочее.

Saints Row выступит перезапуском франшизы. Известно, что по духу игра будет близка первым частям. Ожидаются динамичный, безбашенный геймплей и много веселья.

Релиз экшена должен состояться 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Другие детали об игре раскроют позже.

Хотите ознакомиться с другими анонсами на Summer Game Fest? Это можно сделать в нашем материале.