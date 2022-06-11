Единый трансферный рынок, новые карточки героев и японская лига: свежие сливы FIFA 23

Инсайдер DonkTrading поделился своими данными о том, чего ожидать геймерам в FIFA 23. Многое из его слов уже давненько обсуждается в игровом комьюнити, однако есть и неожиданная информация по режиму Ultimate Team.
Так, в FIFA 23 появится полноценный кроссплей: геймеры на ПК, PS5 и Xbox Series смогут играть между собой в сетевых режимах. Интересно, что трансферный рынок Ultimate Team планируют объединить в один — это изменение должно серьёзно уменьшить цены на виртуальных футболистов.
Впервые в истории серии EA добавит чемпионат мира по футболу как для мужских, так и для женских команд. По традиции сам режим появится в виде бесплатного дополнения в конце года. Из негативных изменений — японской лиги в новой FIFA может уже не быть.
Также DonkTrading поделился новыми карточками героев, которые появятся в FIFA 23. В этом году их получат 6 футболистов:
- Яя Туре
- Питер Крауч
- Маркизио
- Диего Симеоне
- Рафаэль Маркес
- Лусио
Выход FIFA 23 ожидается в конце сентября на ПК и консолях. Это будет последняя часть серии, которой занимается Electronic Arts — после этого компания начнёт выпускать футбольные симуляторы под брендом EA Sports FC.
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