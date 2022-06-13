В Fallout 76 сыграли 12 млн человек

12 июня Bethesda представила трейлер дополнения для Fallout 76 — The Pitt. Уже в сентябре игроки отправятся в Питтсбург, который они не посещали со времён Fallout 3. Теперь он представляет из себя индустриальную пустошь, за которую сражаются две фракции: борцы за свободу «Союз» и жадные до власти Фанатики. Геймерам предстоит встать на сторону первых и изгнать рейдеров с восточных земель.
В самом конце трейлера авторы предложили пользователям присоединиться к 12 млн игроков — именно столько геймеров побывали на просторах сетевых пустошей Fallout. На достижение такого результата проекту понадобилось почти четыре года. В целом это очень впечатляющая цифра для платного проекта с очень плохим сарафанным радио на старте.
Fallout 76 доступна на ПК и Xbox, а также в сервисе Game Pass.
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