Блогерша одолела сложного босса в Elden Ring с помощью арфы

Геймеры продолжают использовать самые абсурдные способы для прохождения хардкорных игр. Стримерша и по совместительству музыкант Анна Элсворт сумела убить Маргита из Elden Ring с помощью самой настоящей арфы. Для этого она переназначила управление таким образом, чтобы каждая струна отвечала за разные действия: передвижение, действие, кувырок и удар.

Как призналась Анна, ей понадобилось бесчисленное число попыток для победы над сложным боссом. Основная сложность заключалась в большой задержке после «нажатия» на кнопки, из-за чего девушка пропускала удары и очень часто падала в пропасть. Но в какой-то момент её терпение было вознаграждено.

Ранее Элсворт также расправилась с сильнейшими боссами в Dark Souls — Орнштейном и Смоугом.