Для рыцаря в плавленой броне из Elden Ring делали свой сюжет

Энтузиасты продолжают копаться в файлах Elden Ring и находить разные интересные вещи: вот, например, герой с обложки игры мог получить собственную сюжетную линию. На это намекают остатки реплик и другие данные внутри игры.
К примеру, Госток в начале прохождения грозового замка должен был рассказать о том, что рыцарь в расплавленной броне прибыл в локацию совсем незадолго до появления игрока. Однако ничего хорошего от персонажа ждать не стоит.
Вдобавок в файлах нашли вырезанные диалоги с ним, а также потенциальное место появления героя — он появлялся буквально перед битвой с Годриком и мог помочь в сражении с ним. Имя рыцаря, кстати, Вайк.
Датамайнер не исключает, что мы сможем узнать историю рыцаря в грядущем дополнении — оно наверняка будет, а для FromSoftware не впервой использовать наработки и идеи, которые не вошли в саму игру, для DLC.
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