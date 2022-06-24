Глава Ubisoft отказался от 33% зарплаты из-за финансовых проблем компании

Для Ubisoft настали тёмные времена: недавние релизы оказались на грани провала, игроки считают организацию одной из худших в индустрии за её любовь к агрессивной монетизации, а сама компания впервые за очень много лет не организовала собственную летнюю презентацию.

Теперь проблемы Ubisoft добрались до её главы: Ив Гиймо отказался от трети своей годовой зарплаты — это около $ 327 тыс. По словам представителей компании, это личное решение президента. При этом общий доход СЕО останется довольно высоким — $ 656 тыс.

Это личное решение Ива Гиймо, которое он принял с учётом того, что компания не достигла поставленных финансовых целей.

11 мая в квартальном отчёте Ubisoft объявила о снижении годовой выручке на 5%, прибыли — на 14%. Из-за этого компания начала полноценную реструктуризацию для уменьшения расходов.