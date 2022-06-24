Авторы Assassin's Creed Valhalla вдохновлялись миром в духе The Last of Us

Компания Ubisoft в рамках празднования 15-летия серии Assassin's Creed раскрыла подробности создания локаций в Valhalla. По словам авторов, целью было вызвать ощущение блуждания по руинам постапокалиптического мира.
Выражается это во множестве древних руин, огромных разрушенных статуях и городах, которые построили на остатках Римской империи. При этом в дальних уголках карты игрок оказывается будто на краю мира, что должно вызвать чувство одиночества и опустошения.
Кроме этого, Ubisoft исследовала множество периодов, которые связаны с викингами. Среди них оказались первые походы в 793 году и вторжение армии Вильгельма Завоевателя в Англию в 1066 году.
Недавно Ubisoft анонсировала последнее сюжетное обновление для Assassin's Creed Valhalla, которое завершит историю Эйвор. Оно выйдет до конца 2022 года. Новую часть серии компания обещает показать в сентябре.
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